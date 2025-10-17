Aggressione ai sanitari l’argentino Vildoza arrestato e rilasciato

Poco dopo l'aggressione la Procura ha disposto la liberazione di marito e moglie e ora si dovrà chiarire che cosa sia effettivamente successo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Aggressione ai sanitari, l’argentino Vildoza arrestato e rilasciato

Giocatore della Virtus Bologna arrestato (e liberato) con la moglie: “Luca Vildoza ha aggredito l’equipaggio di un’ambulanza” - Il playmaker trentenne è accusato di avere ostacolato con la sua auto il mezzo di soccorso sui viali, poi ha preso per il collo una sanitaria. Riporta ilrestodelcarlino.it

Aggressione ai sanitari: a processo per direttissima Vildoza e la moglie - Le continue aggressioni al personale sanitario e parasanitario in ospedale come negli interventi delle ambulanze ... Lo riporta ilcittadinoonline.it

Accusati di aggressione ad un' operatrice sanitaria, la star della Virtus Vildoza e la moglie rimessi in libertà dopo l'arresto - Sono stati rimessi in libertà il giocatore della Virtus Bologna Luca Vildoza e la moglie, arrestati nella notte dalla polizia per lesioni ad una operatrice di un’ambulanza. Secondo gazzettadiparma.it