Aggredito a calci e pugni da un gruppo di giovani in pieno centro frattura del cranio e prognosi di 30 giorni

"Ho 30 anni e sono residente a Cesena. Scrivo per rendere pubblico un grave episodio di violenza che ho subito nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 2025, in corso Giuseppe Mazzini, nel pieno centro della nostra città". Inizia così il racconto di un giovane che afferma di aver subito una violenta.

