Aggrediti due giovani di origine straniera | Serve una linea di rottura tolleranza zero verso rigurgiti razzisti

Cesenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La gravità dell’episodio non può essere sottovalutata: siamo davanti a un ritorno evidente di violenza ideologica che veicola odio, razzismo e intimidazione, ed è urgente vengano adottate al più presto misure che garantiscano la sicurezza di ogni cittadino”. Lo scrivono in una Fondamenta e Avs. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

