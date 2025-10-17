Aggrediti due giovani di origine straniera | Serve una linea di rottura tolleranza zero verso rigurgiti razzisti

“La gravità dell’episodio non può essere sottovalutata: siamo davanti a un ritorno evidente di violenza ideologica che veicola odio, razzismo e intimidazione, ed è urgente vengano adottate al più presto misure che garantiscano la sicurezza di ogni cittadino”. Lo scrivono in una Fondamenta e Avs. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

[Sicurezza situazioni inaccettabili] Quello che successo a Conselve dove è morta una anziana a seguito di un borseggio e ll agessione dei giovani a Casalserugo è inaccettabile. Un abbraccio sincero ai due giovani aggrediti, alle loro famiglie, e a tutta la com - facebook.com Vai su Facebook

#civitanova, due giovani aggrediti in due locali diversi dopo la serata in discoteca - X Vai su X

Accoltellati con il machete in strada: premiati i volontari che hanno soccorso i due giovani aggrediti. «Un segno di gratitudine» - Un pubblico riconoscimento, insieme al grazie della comunità di Casalserugo ai volontari della Protezione civile per l'intervento di domenica 5 ottobre in soccorso ai ... Da ilgazzettino.it

Viterbo: due minorenni aggrediti da cinque coetanei davanti alla scuola - ue minorenni sono stati aggrediti martedì pomeriggio nei pressi dell’istituto tecnico commerciale “Paolo Savi”, da un gruppo di coetanei. Scrive civonline.it

Civitanova, due giovani aggrediti in due locali diversi dopo la serata in discoteca - Sono due gli episodi, distinti, su cui sta indagando la polizia e avvenuti tra le 3. Scrive corriereadriatico.it