Aggredisce un'impiegata del Cup nel Napoletano | denunciata una donna
Una 51enne napoletana denunciata per danneggiamento e lesioni personali aggravate: avrebbe aggredito una impiegata del Cup di Monteruscello, nel Napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
