Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato ieri sera a Porta Capuana un 35enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per inottemperanza al decreto di espulsione. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, di servizio in piazza San Francesco di Paola, arco di Porta Capuana, sono stati avvicinati da una persona che ha riferito di essere stata minacciata e inseguita da un uomo, poco dopo rintracciato dai poliziotti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredisce poliziotti a Napoli, 35enne arrestato a Porta Capuana