Aggredisce poliziotti a Napoli 35enne arrestato a Porta Capuana
Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato ieri sera a Porta Capuana un 35enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per inottemperanza al decreto di espulsione. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, di servizio in piazza San Francesco di Paola, arco di Porta Capuana, sono stati avvicinati da una persona che ha riferito di essere stata minacciata e inseguita da un uomo, poco dopo rintracciato dai poliziotti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tenta la #rapina, poi aggredisce i #poliziotti intervenuti: arrestato 25enne - X Vai su X
Bastia Umbra, ubriaco provoca un incidente e aggredisce i poliziotti: arrestato 39enne - facebook.com Vai su Facebook
Aggredisce poliziotti a Napoli, 35enne arrestato a Porta Capuana - La Polizia di Stato di Napoloi ha arrestato ieri sera a Porta Capuana un 35enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai f ... Si legge su ansa.it
Aggredisce i carabinieri, bloccato con il taser: 35enne muore in ambulanza a Napoli - Sarà l’autopsia, predisposta dalla procura di Napoli, a far luce sulle cause che hanno portato alla morte un uomo di 35 anni deceduto in ambulanza dopo essere stato colpito con ... Segnala ilmattino.it
Vuole prendere il treno senza biglietto: aggredisce addetti e poliziotti con una bottiglia - In particolare, gli agenti che sorvegliano l’interno del plesso ferroviario di “Napoli Centrale” hanno notato una persona sprovvista di titolo di viaggio che stava minacciando, brandendo una bottiglia ... napolitoday.it scrive