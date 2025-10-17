Aggredisce il medico durante il parto | tensione al Santa Chiara

Momenti di tensione ieri mattina, 16 ottobre, nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Pisa. Un giovane, familiare di una partoriente, ha aggredito un medico specializzando che è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell'Aoup. Il parto della signora. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

