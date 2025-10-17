Aggiungere un pizzico di sale nel caffè ne esalta la dolcezza e toglie l’amaro | il nuovo trend di Tiktok divide gli esperti
Una nuova tendenza nel mondo del caffè sta prendendo piede online: aggiungere un pizzico di sale per rendere la bevanda più morbida e meno amara, senza ricorrere a zucchero o panna. Gli utenti sostengono che questa semplice aggiunta possa tagliare l’amaro, esaltare la dolcezza naturale e migliorare l’equilibrio dei sapori, con diversi metodi d’uso: dal mescolare il sale ai fondi di caffè, prima dell’infusione, per aggiungerlo direttamente nella tazza già pronta. Secondo gli esperti, il sale agisce sui recettori del gusto, bilanciando i sapori. “Un pizzico di ioni di sodio sopprime l’amaro inibendo composti simili alla chinina e amplifica la dolcezza percepita, soprattutto nei caffè tostati scuri – spiega Ed McCormick, consulente di scienze alimentari e titolare della Cape Crystal Brands -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
