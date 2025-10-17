Agenti di commercio focus su pensioni e intelligenza artificiale

Gli agenti di commercio Fnaarc (Federazione nazionale agenti e rappresentanti di commercio) si incontrano e confrontano su temi attuali che spaziano dalla previdenza integrativa all’intelligenza artificiale. L’appuntamento è in programma il 30 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, con il convegno ‘Aggiorna agenti. Focus su pensioni e IA’ , nella Sala Conferenze Confcommercio Bergamo, in Via Borgo Palazzo, 137. L’incontro, moderato dal direttore Confcommercio Bergamo Oscar Fusini, si apre con i saluti di Fabio Fracassi, presidente Fnaarc Bergamo e Alberto Petranzan, presidente nazionale Fnaarc. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Agenti di commercio, focus su pensioni e intelligenza artificiale

Altri contenuti sullo stesso argomento

BONUS AUTO ELETTRICHE 2025 Possono richiederlo anche gli agenti di commercio? Come funziona? E quanto conviene? Ne parliamo domani 16 ottobre, in diretta alle 13:05. Hai domande sull'argomento? Scrivici subito al numero WhatsApp 329.672.55.6 - facebook.com Vai su Facebook

Agenti affari in mediazione: verifica della permanenza dei requisiti. #casa E' partito il procedimento per verificare la permanenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di mediazione. Leggi qui per saperne di più: https://umbria.camcom.it/novita/a - X Vai su X

CCNL agenti e rappresentanti - commercio: le novità dell'ipotesi di accordo - Per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio, CONFCOMMERCIO, Confcooperative settore commercio e Confesercenti con FILCAMS- Come scrive ipsoa.it

Agenti e rappresentanti del commercio: le novità del rinnovo dell’accordo economico collettivo - Il nuovo Accordo Economico Collettivo per gli agenti del settore del commercio, in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029, introduce alcune novità. Segnala ipsoa.it

Agenti di commercio, nuovo accordo economico collettivo per 2884 a Bergamo - AEC per il settore del commercio, recentemente sottoscritto, introduce rilevanti novità nei rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. Scrive bergamonews.it