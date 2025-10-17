After the Hunt recensione | Guadagnino dirige Julia Roberts e Andrew Garfield in un dramma a corrente alternata tra post Me Too e verità

La nostra recensione di After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino con Julia Roberts e Andrew Garfield fuori concorso a Venezia 82: il post Me Too coi suoi lati oscuri, tra bugie e manipolazione, viene esplorato in un dramma generazionale che si accende e si spegne. After the Hunt era sicuramente uno dei film più caldi della Mostra di Venezia da poco conclusasi, pur se relegato a ospite di lusso fuori concorso. I motivi sono plurimi, a partire dalla prima collaborazione in assoluto tra Luca Guadagnino ( Chiamami col tuo nome, Challengers, Bones and All, Queer ) e Julia Roberts, dalla presenza di Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Ayo Edebiri e soprattutto dalla materia diegetica e tematica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - After the Hunt, recensione: Guadagnino dirige Julia Roberts e Andrew Garfield in un dramma a corrente alternata tra post Me Too e verità

Argomenti simili trattati di recente

After the Hunt arriva al cinema in versione originale in inglese con sottotitoli in italiano! Un dramma intenso che affronta con lucidità e sensibilità temi come potere, responsabilità e conseguenze delle nostre scelte. ? Acquista il tuo biglietto. https://ucicinem - X Vai su X

Se lo chiede Luca Guadagnino, regista di Call me by your name e Challengers, che torna al cinema con After the hunt, presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia. Racconta la storia di Alma (Julia Roberts), professoressa di filosofia, costretta - facebook.com Vai su Facebook

After the Hunt: Dopo la caccia Recensione: Guadagnino firma un dramma raffinato e distante - Tra parole, silenzi e gesti, After the Hunt: Dopo la caccia costruisce un mondo di maschere e ipocrisie in cui nessuno è innocente. Scrive cinema.everyeye.it

After the Hunt , il film di Luca Guadagnino al cinema: la clip in anteprima esclusiva con Julia Roberts e Ayo Edebiri - Dal 16 ottobre è al cinema After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino, un thriller vibrante che avrà come protagonisti Julia Roberts, Ayo Edebiri a Andrew Garfield ... Secondo vogue.it

Weekend al cinema con “After the Hunt – Dopo la caccia”, “Eddington” e “Black Phone 2” - “After the Hunt”, “Eddington”, “Black Phone 2”: il nuovo film di Guadagnino con Julia Roberts e altri 2 film da vedere al cinema nel weekend ... Riporta amica.it