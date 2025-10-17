After the Hunt Eddington Black Phone 2 | il nuovo film di Guadagnino con Julia Roberts e altri 2 film da vedere al cinema nel weekend

Filosofia pop, violenze sessuali (vere o presunte?), ma anche ferocia psicologica, il contrasto tra gli adulti borghesi e la nuova generazione di studenti “woke”. Dopo la prima in concorso alla Mostra di Venezia arriva in sala After the Hunt – Dopo la caccia, il nuovo dramma a tinte thriller. Un vero fatto di cronaca (ri)visto da Luca Guadagnino con un cast stellare: Julia Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Chloë Sevigny. Sono in sala anche Eddington, nuova follia autoriale di Ari Aster con Joaquin Phoenix ed Emma Stone; e l’horror Black Phone 2 di Scott Derrickson con Ethan Hawke. Buone visioni! #AfterTheHunt #DopoLaCaccia #LucaGuadagnino #JuliaRoberts #CosaEsceNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInSala Ayo Edebiri e Julia Roberts in una scena di After the Hunt – Dopo la caccia (foto Eagle Pictures). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “After the Hunt”, “Eddington”, “Black Phone 2”: il nuovo film di Guadagnino con Julia Roberts e altri 2 film da vedere al cinema nel weekend

Argomenti simili trattati di recente

After the Hunt arriva al cinema in versione originale in inglese con sottotitoli in italiano! Un dramma intenso che affronta con lucidità e sensibilità temi come potere, responsabilità e conseguenze delle nostre scelte. ? Acquista il tuo biglietto. https://ucicinem - X Vai su X

Se lo chiede Luca Guadagnino, regista di Call me by your name e Challengers, che torna al cinema con After the hunt, presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia. Racconta la storia di Alma (Julia Roberts), professoressa di filosofia, costretta - facebook.com Vai su Facebook

“Eddington”, confusione e grandi trovate in un film sull’America di oggi - Nelle sale escono due titoli molto attesi come l’ultimo lungometraggio di Ari Aster e “After the Hunt” di Luca Guadagnino ... Riporta ilsole24ore.com

After the hunt, non il miglior Guadagnino - Titoli di testa, musica compresa: riferimento facile da decifrare. Da ilgazzettino.it

I nuovi film al cinema dal 16 ottobre: “After the hunt”, “Eddington” e “Black Phone 2” - Questa settimana escono anche i seguenti film: Scirocco e il regno dei venti è un fantasioso cartoon dove due sorelline si trasformano in gatte. sorrisi.com scrive