Afghanistan e Pakistan sull’orlo della guerra tra accuse e manovre di Pechino e Delhi

Dopo settimane di tensioni, gli scontri lungo il confine tra esercito pachistano e Talebani hanno causato decine di vittime. Cessate il fuoco fragile e una partita geopolitica che coinvolge Cina, India e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Afghanistan e Pakistan sull’orlo della guerra, tra accuse e manovre di Pechino e Delhi

