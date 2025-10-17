Afghanistan | 7 soldati pakistani uccisi vicino al confine

Islamabad, 17 ott. (Adnkronos) - Sette soldati dell'esercito pakistano sono morti in un attacco suicida vicino al confine con l'Afghanistan. Lo hanno riferito fonti ufficiali delle forze di sicurezza pakistane. In precedenza, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif aveva annunciato un'estensione di 48 ore del cessate il fuoco tra i due Paesi, in vista della fine del precedente cessate il fuoco, che avrebbe dovuto concludersi oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Afghanistan: 7 soldati pakistani uccisi vicino al confine

