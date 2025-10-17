Affari Tuoi lezioni di stupidera | Stefano De Martino si strozza e sputa in studio
La puntata di Affari Tuoi di venerdì 17 ottobre 2025 è stata decisamente particolare. Di cose ne sono accadute, eccome. A sfidare il Dottore è stata Gaia, affiancata dalla sorella Alice. Una partita ricca di alti e bassi, che a tratti sembrava destinata alla gloria, poi alla disperazione e infine a un’emozionante conclusione. Ad aggiungere un po’ di pepe al tutto, però, è stato anche Stefano De Martino, con lo zampino di Herbert Ballerina. Cambi record. L’elemento cardine che ha caratterizzato la puntata è stata la propensione al cambio di Gaia. Guardando da casa il gioco condotto da Stefano De Martino, dice, si era ripromessa di stringersi forte il pacco datole dal destino. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ritorno in TV a sorpresa per Fiorello. Lo showman ha annunciato un’incursione su Raiuno per domenica, fra il Tg delle 20 e Affari Tuoi. #Tg1 Nathania Zevi - facebook.com Vai su Facebook
In access prime time “Affari tuoi” sale al 24,5% di share con 4 milioni 715 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Affari Tuoi, lezioni di “stupidera”: Stefano De Martino si strozza e sputa in studio - Guardando da casa il gioco condotto da Stefano De Martino, dice, si era ripromessa di stringersi forte il ... Riporta dilei.it
Ascolti tv, Affari Tuoi torna in onda e prende una lezione dalla Ruota della Fortuna. Insegno vs Bonolis: non c'è storia / Top e Flop Auditel - 4 Ristoranti di Alessandro Borghese batte Little ... Secondo affaritaliani.it