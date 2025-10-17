Affari Tuoi Fiorello e Fabrizio Biggio trainano la puntata di domenica 19 ottobre
Una domenica sera dal sapore imprevedibile, quella che attende il pubblico di Rai1. Il 19 ottobre, poco prima della consueta puntata di Affari Tuoi, Fiorello, accompagnato dal suo inseparabile compagno di scena Fabrizio Biggio, tornerà con un blitz televisivo che lo riporta sulla Prima Rete dopo molti mesi di assenza e la chiusura di Viva Rai2!, che ormai risale al 2024. Fiorello torna su Rai1 prima di Affari Tuoi. La notizia è arrivata in modo del tutto inaspettato, in puro stile fiorelliano. Alle 7,28 del mattino, durante una diretta Instagram, lo showman ha rivelato i piani per l’incursione: “La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2 ma. 🔗 Leggi su Dilei.it
