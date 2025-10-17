Affari Tuoi del 17 ottobre | Gaia cambia tre pacchi e rifiuta 150mila euro ma il dottore la inganna
La partita di Affari Tuoi di venerdì 17 ottobre si chiude con un colpo di scena inaspettato per la concorrente dell'Emilia Romagna, che torna a casa arricchita ma con l'amaro in bocca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Ritorno in TV a sorpresa per Fiorello. Lo showman ha annunciato un’incursione su Raiuno per domenica, fra il Tg delle 20 e Affari Tuoi. #Tg1 Nathania Zevi - facebook.com Vai su Facebook
In access prime time “Affari tuoi” sale al 24,5% di share con 4 milioni 715 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Affari Tuoi del 17 ottobre: Gaia cambia tre pacchi e rifiuta 150mila euro, ma il dottore la inganna - La partita di Affari Tuoi di venerdì 17 ottobre si chiude con un colpo di scena inaspettato per la concorrente dell'Emilia Romagna, che torna a casa arricchita ... Lo riporta fanpage.it
Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 17 ottobre 2025 - Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 17 ottobre 2025? Segnala tag24.it
Chi è Gaia dell'Emilia Romagna, concorrente di Affari tuoi del 17 ottobre? - Chi è Gaia dell'Emilia Romagna, concorrente di Affari tuoi del 17 ottobre? Lo riporta tag24.it