AEW | Futuro incerto per Britt Baker rimosso ogni riferimento alla AEW dai suoi profili social

L’assenza di Britt Baker dagli show della AEW continua a essere uno dei più grandi interrogativi della divisione femminile, e ora emergono nuovi indizi che fanno pensare che il suo futuro nella compagnia sia in serio dubbio. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, Britt Baker ha recentemente rimosso ogni riferimento alla AEW dai suoi profili social. Un gesto che Meltzer ha definito molto significativo, soprattutto considerando che la lottatrice non è apparsa durante l’episodio di AEW Dynamite andato in onda dalla sua città natale, Pittsburgh, la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

