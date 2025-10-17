Aereo della Air Arabia sfiora il mare dopo il decollo da Catania | aperta un' inchiesta

Cataniatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Airbus A320 della compagnia Air Arabia, decollato senza passeggeri dall’aeroporto Fontanarossa di Catania, ha perso quota pochi secondi dopo il decollo, arrivando a soli 60 metri dal mare a una velocità di oltre 480 kmh. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, è stata classificata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

