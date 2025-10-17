Adomavicius Inter il gigante lituano impressiona | spunta la similitudine con Donnarumma ora il piano…

Inter News 24 Adomavicius Inter, le ultime sul futuro del giovanissimo portiere nerazzurro dopo l’arrivo dalla Lettonia. Tutti i dettagli in merito. Ad Appiano Gentile, durante la sosta per le Nazionali, c’è stato un ospite speciale che ha attirato la curiosità di staff e giocatori. Si tratta di Henrikas Adomavicius, portiere classe 2009, protagonista di una crescita impressionante e capace di bruciare le tappe come pochi altri nel vivaio dell’ Inter. Secondo quanto raccontato oggi da La Gazzetta dello Sport, il giovane lituano – alto quasi due metri – è stato tra i più osservati durante le ultime sedute ad Appiano, non solo per la stazza imponente ma anche per il talento fuori dal comune. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adomavicius Inter, il gigante lituano impressiona: spunta la similitudine con Donnarumma, ora il piano…

