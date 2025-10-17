Adomavicius alla scoperta del portiere classe 2009 dell’Inter che sta bruciando le tappe

Henrikas Adomavicius, portiere classe 2009, come racconta la Gazzetta dello Sport, ha catturato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori durante la recente sosta per le Nazionali, quando ha avuto l'opportunità di allenarsi con la prima squadra dell' Inter. Il giovane lituano, arrivato nelle giovanili nerazzurre solo un anno fa, sta velocemente bruciando le tappe nel settore giovanile, attirando l'interesse del tecnico Cristian Chivu e del club per le sue doti fisiche e il suo potenziale.

