Adnkronos QeA sostenibilità | quali scelte della politica economica?
Mentre tutti i settori produttivi italiani si impegnano per mettere a terra strategie mirate a garantire la competitività del Paese, ci si chiede come è possibile far coesistere la sostenibilità ambientale e sociale con lo sviluppo economico, guardando a un futuro migliore, senza però danneggiare il presente. Se ne è parlato al nuovo appuntamento di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
"Un fattore imprescindibile" Perché la sostenibilità è ancora necessaria, spiegato in 30 secondi da Antonello Giunta, Amministratore Delegato e Direttore Generale di @fsitaliane Energy, all'evento Adnkronos "Sostenibilità al bivio: Green deal sotto attacco e str - X Vai su X
(Adnkronos) - Un racconto del saper fare italiano - tra prodotti iconici, campagne pubblicitarie che hanno segnato l’immaginario collettivo e scelte pionieristiche di sostenibilità - per festeggiare una marca che ha inventato la “colazione all’italiana” e da mezzo s - facebook.com Vai su Facebook
Adnkronos QeA, sostenibilità: quali scelte della politica economica? - Mentre tutti i settori produttivi italiani si impegnano per mettere a terra strategie mirate a garantire la competitività del Paese, ci si chiede come è possibile far coesistere la sostenibilità ambie ... Riporta pianetagenoa1893.net