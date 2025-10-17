Adnkronos QeA | Italia da record nell’economia circolare la sostenibilità che fa crescere

‘Economia circolare, la sostenibilità che fa crescere’. Questo il titolo del panel che ha riunito molteplici stakeholder del settore nel contesto del nuovo appuntamento Adnkronos QeA a palazzo dell’informazione a Roma, “Sostenibilità al bivio – Green deal sotto attacco e strategie da ripensare”. Al centro del panel il tema dei numeri da primato italiani nell’economia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Adnkronos QeA: Italia da record nell’economia circolare, la sostenibilità che fa crescere

News recenti che potrebbero piacerti

TAJANI, 'VITTORIA DEL CENTRODESTRA UNITO'** = Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "La vittoria di Forza Italia e di Roberto Occhiuto. La vittoria del centrodestra unito. Per la Calabria e per la sua gente". Lo scrive sui social il segretario di Forza Italia, Antonio Taja - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, ecco piano dell'Italia. Oggi riapre il valico di Rafah: ultime news - X Vai su X

Adnkronos QeA: Italia da record nell’economia circolare, la sostenibilità che fa crescere - Questo il titolo del panel che ha riunito molteplici stakeholder del settore nel contesto del nuovo appuntamento Adnkronos QeA a palazzo dell’in ... Riporta pianetagenoa1893.net

Adnkronos QeA: l’approccio realmente sostenibile della mobilità nell’era della transizione - Trasporto ferroviario, trasporto via mare e automotive: la sfida per il settore riguarda tutti i comparti, sia per le persone sia per le merci. Lo riporta pianetagenoa1893.net

Adnkronos QeA, sostenibilità: quali scelte della politica economica? - Mentre tutti i settori produttivi italiani si impegnano per mettere a terra strategie mirate a garantire la competitività del Paese, ci si chiede come è possibile far coesistere la sostenibilità ambie ... Secondo sassarinotizie.com