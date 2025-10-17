adesso i pantacollant si indossano anche al di fuori della palestra

S e è vero che pantacollant e leggings non possono sostituire un paio di pantaloni (i diktat della moda parlano chiaro), comfort e praticità sono elementi sempre più importanti nel fashion system. Ecco perché questi capi, una volta destinati esclusivamente alla palestra o alle mura domestiche, oggi trovano spazio anche negli outfit quotidiani. Sneakers colorate, il trend che illumina l’autunno 2025 X Leggi anche › Rientro in grande stile. I pantaloni must-have da ufficio per l’Autunno 2025 Realizzati in tessuti più sottili e aderenti rispetto ai leggings, i pantacollant sono pensati per essere indossati sotto abiti o gonne, senza appesantire l’insieme. 🔗 Leggi su Iodonna.it

