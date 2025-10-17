Addio Tommaso lo studente è morto a 14 anni mentre andava a scuola | Non ci sono parole
Una curva, l’asfalto bagnato ed una vita spezzata troppo presto. È morto così Tommaso Bruciaferri, 14 anni, mentre andava a scuola in sella alla sua moto da enduro. Erano le 7.30 di questa mattina quando, lungo via Ancona, nella frazione di San Biagio di Osimo, il ragazzo ha perso il controllo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
