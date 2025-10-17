addio al professor polacci ex insegnante del piaggia

In cattedra ha portato empatia con gli allievi e anche tanta ironia. Se n’è andato a 82 anni il professor Piero Polacci, nato a Forte dei Marmi e scomparso nella sua casa di Viareggio (ieri il commiato in forma civile alla casa funeraria Ferrante). Laureato in chimica industriale all’Università di Pisa nel 1970, dopo una breve esperienza alla Montedison di Milano, è stato professore di chimica e merceologia dal 1976 al 2010 all’Istituto Piaggia di Viareggio. Negli stessi anni ha affiancato la suocera, professoressa Lea La Rocca, nella gestione della ditta di escavazione e lavorazione di pietra del Cardoso “Barsanti Roberto Mario”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

