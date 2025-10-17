Addio ad Ace Frehley morto a 74 anni per emorragia cerebrale dopo caduta in casa il chitarrista e fondatore dei Kiss noto come The Spaceman

Frehley, assieme a Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss aveva fondato nei primi anni '70 i Kiss. Poi, lasciò il gruppo nel 1982, in un periodo di crisi e cambiamenti per la band, ma continuò la sua carriera da solista con la formazione Frehley’s Comet. Negli anni '90 tornò nei Kiss per una reuni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio ad Ace Frehley, morto a 74 anni per emorragia cerebrale dopo caduta in casa il chitarrista e fondatore dei Kiss, noto come “The Spaceman”

Contenuti che potrebbero interessarti

Addio a Ace Frehley, storico chitarrista e membro fondatore dei Kiss, morto a 74 anni. Con il suo personaggio dello Spaceman e assoli leggendari, ha rivoluzionato il suono e l’immaginario del rock mondiale. Un’icona che ha lasciato un segno indelebile nella - X Vai su X

E' morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Morto Ace Frehley, addio allo storico chitarrista dei KISS: aveva 74 anni. Le cause della morte - Il leggendario musicista è deceduto giovedì dopo essere stato ricoverato in ospedale e sottoposto a terapia ... Scrive msn.com

Addio a Ace Frehley, chitarrista storico dei Kiss - fondatore e chitarrista solista della leggendaria rock band Kiss, nonché membro della Rock and Roll Hall of Fame, è morto all'età di 74 anni. Lo riporta tg24.sky.it

Addio ad Ace Frehley, membro fondatore dei Kiss - È morto Ace Frehley, il chitarrista fondatore dei Kiss : aveva 74 anni e l'annuncio è stato dato dalla famiglia: Secondo quanto riportano i media americani le cause del decesso sarebbero le ... Secondo rockol.it