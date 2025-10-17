Addio ad Ace Frehley il Space Ace dei Kiss | muore a 74 anni il chitarrista simbolo del rock americano

Thesocialpost.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia ha colpito il mondo della musica come un lampo improvviso: Ace Frehley, storico chitarrista e fondatore dei Kiss, è morto all’età di 74 anni. L’artista newyorkese, ricoverato dopo un incidente avvenuto alcune settimane fa, si è spento giovedì circondato dall’affetto dei suoi cari. “Siamo completamente devastati e addolorati. Nei suoi ultimi momenti, abbiamo avuto la fortuna di circondarlo di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli, premurose e pacifiche mentre lasciava questo mondo”, ha scritto la famiglia in un messaggio diffuso ai media americani. Il chitarrista che trasformò il rock in spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

addio ad ace frehley il space ace dei kiss muore a 74 anni il chitarrista simbolo del rock americano

© Thesocialpost.it - Addio ad Ace Frehley, il “Space Ace” dei Kiss: muore a 74 anni il chitarrista simbolo del rock americano

Argomenti simili trattati di recente

addio ace frehley spaceAddio a Ace Frehley, chitarrista storico e fondatore dei Kiss - Simmons e Stanley: "È stato un pilastro del rock essenziale e insostituibile durante i capitoli più formativi della storia della band. Segnala msn.com

addio ace frehley spaceMorto a 74 anni Ace Frehley, fondatore dei Kiss - Il mondo della musica piange Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss, morto all’età di 74 anni. Riporta altarimini.it

Addio al chitarrista Ace Frehley, i Kiss piangono il loro "uomo dello spazio" - Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore dei Kiss, è morto a 74 anni. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Ace Frehley Space