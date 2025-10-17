Addio ad Ace Frehley il Space Ace dei Kiss | muore a 74 anni il chitarrista simbolo del rock americano
La notizia ha colpito il mondo della musica come un lampo improvviso: Ace Frehley, storico chitarrista e fondatore dei Kiss, è morto all’età di 74 anni. L’artista newyorkese, ricoverato dopo un incidente avvenuto alcune settimane fa, si è spento giovedì circondato dall’affetto dei suoi cari. “Siamo completamente devastati e addolorati. Nei suoi ultimi momenti, abbiamo avuto la fortuna di circondarlo di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli, premurose e pacifiche mentre lasciava questo mondo”, ha scritto la famiglia in un messaggio diffuso ai media americani. Il chitarrista che trasformò il rock in spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Addio a Ace Frehley,74 anni, chitarrista solista e membro fondatore dei Kiss. Si è spento a Morristown,in seguito a una recente caduta. I Kiss, famosissimi in tutto il mondo soprattutto tra gli anni 70 e 80 per brani come “I was made for lovin’ you”, e "Detroit Rock - X Vai su X
E' morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Ace Frehley, chitarrista storico e fondatore dei Kiss - Simmons e Stanley: "È stato un pilastro del rock essenziale e insostituibile durante i capitoli più formativi della storia della band. Segnala msn.com
Morto a 74 anni Ace Frehley, fondatore dei Kiss - Il mondo della musica piange Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss, morto all’età di 74 anni. Riporta altarimini.it
Addio al chitarrista Ace Frehley, i Kiss piangono il loro "uomo dello spazio" - Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore dei Kiss, è morto a 74 anni. Scrive msn.com