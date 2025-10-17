La notizia ha colpito il mondo della musica come un lampo improvviso: Ace Frehley, storico chitarrista e fondatore dei Kiss, è morto all’età di 74 anni. L’artista newyorkese, ricoverato dopo un incidente avvenuto alcune settimane fa, si è spento giovedì circondato dall’affetto dei suoi cari. “Siamo completamente devastati e addolorati. Nei suoi ultimi momenti, abbiamo avuto la fortuna di circondarlo di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli, premurose e pacifiche mentre lasciava questo mondo”, ha scritto la famiglia in un messaggio diffuso ai media americani. Il chitarrista che trasformò il rock in spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio ad Ace Frehley, il “Space Ace” dei Kiss: muore a 74 anni il chitarrista simbolo del rock americano