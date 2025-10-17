Addio ad Ace Frehley | il chitarrista dei Kiss muore a 74 anni dopo un’emorragia cerebrale rock in lutto

Il dramma in studio. Una caduta nello studio di registrazione del New Jersey si è trasformata in tragedia per Ace Frehley, 74 anni, fondatore e anima dei Kiss. Il musicista è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono precipitate rapidamente. Dopo ore di coma, la famiglia ha preso la difficile decisione di staccare i macchinari che lo tenevano in vita. “ Siamo devastati — hanno dichiarato i familiari — lo abbiamo accompagnato con amore e preghiere, conservando i ricordi più belli.” Il cordoglio del mondo del rock. Da tutto il mondo sono arrivati messaggi di cordoglio. Alice Cooper ha commentato: “La parte più dura del rock oggi è perdere i fratelli che hanno scritto la nostra storia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

