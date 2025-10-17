Addio a The Spaceman | è morto Ace Frehley leggendario chitarrista fondatore dei Kiss
A 74 anni se ne va una delle figure iconiche del rock. In una caduta nel suo studio, avrebbe riportato gravi danni cerebrali che ne hanno causato la scomparsa.. Oggi il mondo del rock perde una delle sue stelle più luminose. Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss, è morto all’età di 74 anni. Secondo quanto riferito dalla famiglia e dai media statunitensi, Frehley ha subito una caduta nel suo studio che ha provocato gravi danni cerebrali. Da quel momento, le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso, avvenuto in un ospedale di Morristown, New Jersey. La famiglia, in un comunicato citato da ANSA, ha dichiarato: “ Siamo completamente devastati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
