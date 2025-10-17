Addio a Space Ace | si è spento il chitarrista leggendario dei Kiss

È venuto a mancare Ace Frehley, celebre chitarrista fondatore del gruppo rock Kiss, all’età di 74 anni. La notizia, confermata da fonti americane, riporta che Frehley era stato ricoverato in terapia intensiva dopo un’emorragia cerebrale causata da una caduta all’interno del suo studio. La famiglia, con una dichiarazione carica di emozione, ha espresso quanto fosse impegnata in quei momenti “a circondarlo di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli”. Un cordoglio che si allunga al mondo della musica, che perde una figura centrale del rock mondiale. Nato con il soprannome “Space Ace” o “The Spaceman”, Ace Frehley fu tra i pilastri della formazione originale dei Kiss, insieme a Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

