Addio a Pietro Ripani il Parco Nazionale dei Monti Sibillini piange la sua storica guida
ASCOLI- Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini piange Pietro Ripani, guida fin dal 1998, primo anno dell’istituzione di questa figura. Il Parco non perde soltanto un testimone della sua storia, ma un amico e un prezioso professionista. I collegi lo ricordano con le stesse parole di presentazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
