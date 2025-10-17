Addio a Pietro Ripani il Parco Nazionale dei Monti Sibillini piange la sua storica guida

Anconatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASCOLI- Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini piange Pietro Ripani, guida fin dal 1998, primo anno dell’istituzione di questa figura. Il Parco non perde soltanto un testimone della sua storia, ma un amico e un prezioso professionista. I collegi lo ricordano con le stesse parole di presentazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

addio pietro ripani parcoAddio a Pietro Ripani, storica guida del Parco Nazionale dei Monti Sibillini - E' venuto a mancare Pietro Ripani, Guida del Parco Nazionale dei Monti Sibillini fin dal 1998, primo anno dell'istituzione di questa figura. Secondo youtvrs.it

addio pietro ripani parcoAddio a Pietro Ripani, storico volto del Parco dei Monti Sibillini - Il Parco: «Perdiamo un amico e un prezioso professionista» ... Scrive lanuovariviera.it

Fotovoltaico a Uggia. Addio a distese coltivate. L’idea del parco divide - In molti se li sono visti passare sopra casa a Monsummano senza sapere a chi appartenessero. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Pietro Ripani Parco