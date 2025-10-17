Addio a Massimo Quercioli difensore amaranto della promozione
Arezzo, 17 ottobre 2025 – Era nato a San Giustino Valdarno Massimo Quercioli, difensore amaranto dei tempi d’oro. Il destino non è stato benevolo con lui. E’ morto infatti a soli 67 anni. Ogni giorno, in pullman, raggiungeva Arezzo: prima la scuola, poi gli allenamenti. È lì che è cresciuto calcisticamente, nel vivaio amaranto, sotto la guida di due figure leggendarie come Ercole Talusi e Miro Scatizzi. Fece tutta la trafila, fino all’esordio in prima squadra nella stagione 1976-77 in Serie C, con Ballacci in panchina. La sua prima partita fu a Teramo, 0-0 il risultato, e quel giovane dai ricci scuri si mise subito in evidenza per la grinta e la capacità di marcare l’ala avversaria, come si usava allora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Addio "Max" Bertaggia, un mago con i cani Aveva 60 anni. Tra i migliori addestratori di "pelosi" #massimobertaggia #kingdog #cavarzere #chioggia #chioggianotizie - facebook.com Vai su Facebook
ADDIO A MASSIMO PACCIANI Batterista e percussionista tra i più apprezzati in italia. Tante le tue collaborazioni, da Laura Pausini a Raf, da Fiorello ad Antonello Venditti e Umberto Tozzi, solo per citare alcuni degli artisti che da oggi sentiranno la tua manca - X Vai su X
“Addio a Massimo Ranieri”, ma è una fake news. Interviene anche la figlia - Nuova ondata di disinformazione che ancora una volta arriva dalla sfera social, e non per la prima volta, perché si parla ancora della presunta morte di Massimo Ranieri. Segnala dilei.it