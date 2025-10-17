Addio a Giuliana Di Cretico la madre di Andrea Pazienza

San Severo e San Benedetto del Tronto piangono la scomparsa, all'età di 97 anni, di Giuliana Di Cretico, la madre di Andrea Pazienza e moglie del professore di eduzione artistica Enrico Pazienza. Di Cretico, insegnante di educazione tecnica, ha messo al mondo uno dei più grandi fumettisti del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Addio a Diane Keaton, una delle attrici più iconiche di Hollywood, Premio Oscar per la sua interpretazione da protagonista in Io e Annie https://bonculture.it/manhattan-il-film-piu-iconico-di-woody-allen-compie-40-anni/ - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Elena Lucia Parmegiani, madre della collega Giulia Zaccariello. L’abbraccio delle redazioni - Quella del governo è "una strategia precisa, che serve a coprire i fallimenti dell'azione di governo. Scrive ilfattoquotidiano.it

Giuliana De Sio: «Io e mia sorella Teresa siamo cresciute con una madre alcolista, era una guerra» - E poco le importa se ricomincia da un piccolo ruolo in Confiteor - Secondo ilmattino.it

Giuliana De Sio: «Teresa e io cresciute con una madre alcolista, era una guerra. L'amore? Non mi aspetto più niente» - E poco le importa se ricomincia da un piccolo ruolo in Confiteor - ilgazzettino.it scrive