Addio a Daniele Camilletti lo storico benzinaio ucciso da un malore
Quarrata, 17 ottobre 2025 – Un malore fatale improvviso ha colpito nella prima mattina di mercoledì 15 ottobre Daniele Camilletti, mentre era nella sua abitazione di Valenzatico. Aveva 68 anni appena compiuti il 1° ottobre scorso. Camilletti era molto conosciuto a Quarrata e soprattutto nella frazione di Barba, dove, dopo essere andato in pensione dal lavoro alla Pignone, fino a tre anni fa aveva passato molto tempo ad aiutare la moglie Siliana Marraccini al distributore di carburante sulla Statale a Barba. Sempre generoso e gioviale, si prodigava nell’aiutare i clienti, anche facendo riparazioni e dando consigli su eventuali problemi alle auto, alle moto e anche alle biciclette. 🔗 Leggi su Lanazione.it
