Addio a Ace Frehley Il chitarrista e fondatore dei Kiss è morto a 74 anni

Mondo del rock in lutto dopo l'annuncio della morte del celebre chitarrista e fondatore dei Kiss Ace Frehley. Il musicista si è spento ieri, giovedì 16 ottobre, all'età di 74 anni a causa dei danni riportati da una rovinosa caduta, risultata fatale. A dare la notizia è stato l'agente di Frehley, il quale ha assicurato che l'artista è morto serenamente, circondato dall'effetto della sua famiglia, a Morristown (New Jersey). I familiari del chitarrista sono devastati dal dolore provocato dalla perdita, ma intendono ricordare altro del loro congiunto, come la sua gentilezza e la sua allegria. A quanto pare il fondatore dei Kiss aveva trascorso un periodo in ospedale per via di un terribile incidente avvenuto settimane prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Ace Frehley. Il chitarrista e fondatore dei Kiss è morto a 74 anni

