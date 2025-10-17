Addio a Ace Frehley fondatore e storico chitarrista dei Kiss | è tra i chitarristi metal più forti di sempre

Ace Frehley, storico chitarrista dei Kiss, è morto all’età di 74 anni: è stato uno dei volti iconici del rock mondiale. La notizia è stata annunciata dalla famiglia, che in una nota ha parlato di un dolore “profondo e inconsolabile”. All’anagrafe Paul Daniel Frehley, nato a New York il 27 aprile 1951, è stato è stato uno dei membri fondatori dei Kiss, la band che negli anni ’70 ha ribaltato il rock con il suo mix di glamour, teatralità ed heavy metal. I fan lo conoscevano come “The Spaceman,, per il suo particolare trucco argentato e i riferimenti fantascientifici. Frehley ha contribuito abbondantemente al successo del gruppo, dopo aver firmato alcuni dei brani più amati dagli ascoltatori, come Cold Gin e Shock Me. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio a Ace Frehley, fondatore e storico chitarrista dei Kiss: è tra i chitarristi metal più forti di sempre

