Addio a Ace Frehley dei Kiss | il chitarrista della leggendaria band è morto a 74 anni
Il mondo della musica torna a piangere una vera e propria icona: è morto a 74 anni il chitarrista Ace Frehley, fondatore dei Kiss, gruppo rock tra i più famosi degli anni Settanta e Ottanta. Morto Ace Frehley, fatale una caduta in casa. La notizia è stata diffusa dalla sua famiglia. Frehley, che ha suonato nei primi nove album dei Kiss, è morto il 15 ottobre in un ospedale del New Jersey. A fine settembre era caduto nello studio di registrazione della sua abitazione di Morristown ed era stato ricoverato. Inizialmente era stato annullato un solo concerto, poi tutto il tour. Stando a quanto trapelato, è morto a causa di una emorragia cerebrale provocata dalla caduta. 🔗 Leggi su Amica.it
Altre letture consigliate
Addio a Ace Frehley, "Space Ace" dei Kiss: morto a 74 anni - facebook.com Vai su Facebook
Morto Ace Frehley, il leggendario chitarrista dei Kiss: addio allo “Spaceman” del rock - X Vai su X
Addio a Ace Frehley dei Kiss: il chitarrista della leggendaria band è morto a 74 anni - Il mondo della musica torna a piangere un'icona: è morto a 74 anni il chitarrista Ace Frehley, fondatore dei Kiss. Come scrive amica.it
Addio a Ace Frehley, il chitarrista e fondatore dei Kiss è morto a 74 anni - Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss, è morto a 74 anni all'ospedale di Morristown, due settimane dopo esser caduto in casa. Scrive msn.com
Addio a Ace Frehley, muore a 74 anni il chitarrista dei Kiss - fondatore e chitarrista solista della leggendaria rock band Kiss, è morto all'età di 74 anni. Si legge su tg24.sky.it