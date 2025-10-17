Addio a Ace Frehley dei Kiss | il chitarrista della leggendaria band è morto a 74 anni

Il mondo della musica torna a piangere una vera e propria icona: è morto a 74 anni il chitarrista Ace Frehley, fondatore dei Kiss, gruppo rock tra i più famosi degli anni Settanta e Ottanta. Morto Ace Frehley, fatale una caduta in casa. La notizia è stata diffusa dalla sua famiglia. Frehley, che ha suonato nei primi nove album dei Kiss, è morto il 15 ottobre in un ospedale del New Jersey. A fine settembre era caduto nello studio di registrazione della sua abitazione di Morristown ed era stato ricoverato. Inizialmente era stato annullato un solo concerto, poi tutto il tour. Stando a quanto trapelato, è morto a causa di una emorragia cerebrale provocata dalla caduta. 🔗 Leggi su Amica.it

