Ad Avellino incontro e raccolta firme con i candidati di Campania Popolare

Sabato 18 e domenica 19 ottobre, dalle ore 18:00, le cittadine e i cittadini di Avellino sono invitate e invitati a partecipare all’appuntamento con i gazebo di Campania Popolare, presso il Corso V.E. II (altezza piazzetta Agnes). Un’occasione fondamentale per incontrarsi, confrontarsi e dare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it