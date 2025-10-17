Acquistinretepa | manutenzione straordinaria dal 17 al 20 ottobre
Acquistiinretepa comunica che, dalle 19.00 di venerdì 17 ottobre alle 08.00 di lunedì 20 ottobre, la piattaforma potrebbe non essere accessibile. Il fermo riguarda un intervento di manutenzione straordinaria programmato sull’intero sistema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
