Acqua Santo Stefano diventa Official Water Partner dell’US Avellino

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acqua Santo Stefano diventa ufficialmente Official Water Partner dell’U.S. Avellino 1912 per la stagione 20252026. Acqua Santo Stefano sgorga naturalmente protetta nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Riserva della biosfera e Geoparco Unesco, con condizioni naturali di pregio e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

L'acqua del mare si tinge di rosso a Santo Stefano al mare, scattano i controlli - È mistero a Santo Stefano al mare, dove l'acqua nei pressi della battigia, stamani, si è tinta di un colore rosso- ilsecoloxix.it scrive

acqua santo stefano diventaSanto Stefano al Mare, inaugurazione dell’ex stazione ferroviaria che diventa la sede del comune - Il sindaco Marcello Pallini invita la cittadinanza alla cerimonia con l’assessore regionale Marco Scajola: l’edificio ospiterà uffici comunali e spazi per attività culturali e sociali ... Come scrive riviera24.it

Il tuffo di Santo Stefano a Terracina, in 200 in acqua sfidando il freddo - Successo per la nona edizione del Bagno di Santo Stefano a Terracina. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Acqua Santo Stefano Diventa