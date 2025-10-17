Acqua gratis dopo i controlli in 22 aeroporti entro fine 2025 | ecco quali sono
Presto sarà possibile riempire gratuitamente borracce e bottiglie d’acqua prima del decollo da oltre la metà degli scali d’Italia. Lo annuncia Assaeroporti, la principale realtà di rappresentanza nel nostro Paese, spiegando che «entro la fine dell’anno 2025 saranno 22 gli impianti associati che offriranno ai passeggeri in partenza questa possibilità, una volta superati i controlli». Oltrepassate le barriere di sicurezza, in pratica, si potranno trovare dei distributori per ricaricarsi d’acqua senza alcun costo ed evitando così di comprarla nei duty free shop dove può arrivare a superare il costo di due euro per mezzo litro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
