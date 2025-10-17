Acqua Geraci al fianco di Save the Children per il diritto all' istruzione e la tutela dei bambini in Etiopia
Acqua Geraci rinnova il suo impegno a favore della solidarietà internazionale sostenendo il Progetto Educativo e di Protezione in Etiopia, promosso di Save the Children nelle regioni di Sidama, South Omo e Snnpr. L’iniziativa mira a garantire a migliaia di bambine e bambini l’accesso a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
