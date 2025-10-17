Achille Costacurta assolto per i fatti di Filicudi | Non era imputabile al momento del fatto

Si chiude con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che vedeva protagonista Achille Costacurta, 20 anni, figlio dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale Alessandro “Billy” Costacurta e dell’attrice Martina Colombari. Il giovane è stato assolto dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

