Acerbo Prc | Solidarietà a Sigfrido Ranucci

17 ott 2025

ROMA – “L’esplosione dell’auto di Sigfrido Ranucci avrebbe potuto avere conseguenze mortali. Di fronte a questo attentato non si può tacere il fatto incontrovertibile che il governo, la destra e i vertici della RAI hanno condotto una campagna incessante contro un giornalista e una redazione considerati scomodi. La campagna di intimidazione e delegittimazione di Ranucci e di Report è segno dell’insofferenza verso il pluralismo e l’informazione libera. Il giornalismo di inchiesta non è gradito ai poteri forti e a quelli eversivi e criminali. Invece di proteggere Report si è cercato di metterlo a tacere”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

