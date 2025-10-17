Acerbo Prc | Solidarietà a Sigfrido Ranucci
ROMA – “L’esplosione dell’auto di Sigfrido Ranucci avrebbe potuto avere conseguenze mortali. Di fronte a questo attentato non si può tacere il fatto incontrovertibile che il governo, la destra e i vertici della RAI hanno condotto una campagna incessante contro un giornalista e una redazione considerati scomodi. La campagna di intimidazione e delegittimazione di Ranucci e di Report è segno dell’insofferenza verso il pluralismo e l’informazione libera. Il giornalismo di inchiesta non è gradito ai poteri forti e a quelli eversivi e criminali. Invece di proteggere Report si è cercato di metterlo a tacere”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
