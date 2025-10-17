È morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss. Secondo quanto riferito dal suo agente, si è spento serenamente, circondato dai familiari, a Morristown, dopo una recente caduta. La famiglia ha dichiarato di essere “completamente devastata e con il cuore spezzato”, ma di voler custodire per sempre la sua risata e ricordare la gentilezza che ha sempre dimostrato verso gli altri. Il musicista e i membri della storica band sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014. Gene Simmons, Eric Carr, Ace Frehley e Paul Stanley dei Kiss in concerto nel 1981 (Foto Ralph DominguezMediaPunchIPX) La storia dei Kiss. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ace Frehley, morto il chitarrista e fondatore dei Kiss