Ace Frehley morto il chitarrista e fondatore dei Kiss
È morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss. Secondo quanto riferito dal suo agente, si è spento serenamente, circondato dai familiari, a Morristown, dopo una recente caduta. La famiglia ha dichiarato di essere “completamente devastata e con il cuore spezzato”, ma di voler custodire per sempre la sua risata e ricordare la gentilezza che ha sempre dimostrato verso gli altri. Il musicista e i membri della storica band sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014. Gene Simmons, Eric Carr, Ace Frehley e Paul Stanley dei Kiss in concerto nel 1981 (Foto Ralph DominguezMediaPunchIPX) La storia dei Kiss. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È morto Ace Frehley, fondatore e chitarrista dei Kiss. Aveva 74 anni. Il suo nome della Rock and Roll Hall of Fame - X Vai su X
E' morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
È morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss: aveva 74 anni - Frehley cominciò a suonare nei Kiss nel 1972, dopo aver trovato un annuncio con cui Paul Stanley, un giovane cantante di New York, cercava un chitarrista solista per mettere su una band. Lo riporta ilpost.it
Morto Ace Frehley, chitarrista dei Kiss - Era un pilastro dell’iconica band rock degli anni ‘70, nota per i trucchi facciali e i costumi elaborati ... Da rsi.ch
Morto a 74 anni Ace Frehley, fondatore dei Kiss - Il mondo della musica piange Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss, morto all’età di 74 anni. Da altarimini.it