Ace Frehley morto a 74 anni lo storico chitarrista e cofondatore dei Kiss

Lidentita.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ace Frehley lascia un’eredità enorme, un suono, uno stile, un mito. Per milioni di fan resterà per sempre lo Spaceman del rock. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ace frehley morto a 74 anni lo storico chitarrista e cofondatore dei kiss

© Lidentita.it - Ace Frehley, morto a 74 anni lo storico chitarrista e cofondatore dei Kiss

Approfondisci con queste news

ace frehley morto 74Addio ad Ace Frehley, morto a 74 anni il chitarrista e fondatore dei Kiss - Lutto nel mondo del rock: è morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss Il mondo della music ... Si legge su notizie.it

ace frehley morto 74Morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss. Mondo della musica in lutto, aveva 74 anni - Ace Frehley, storico chitarrista dei Kiss, è morto all'età di 74 anni. Segnala affaritaliani.it

ace frehley morto 74È morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss: aveva 74 anni - Frehley cominciò a suonare nei Kiss nel 1972, dopo aver trovato un annuncio con cui Paul Stanley, un giovane cantante di New York, cercava un chitarrista solista per mettere su una band. Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ace Frehley Morto 74