Ace Frehley morto a 74 anni lo storico chitarrista e cofondatore dei Kiss

Ace Frehley lascia un’eredità enorme, un suono, uno stile, un mito. Per milioni di fan resterà per sempre lo Spaceman del rock. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ace Frehley, morto a 74 anni lo storico chitarrista e cofondatore dei Kiss

È morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss: aveva 74 anni - Frehley cominciò a suonare nei Kiss nel 1972, dopo aver trovato un annuncio con cui Paul Stanley, un giovane cantante di New York, cercava un chitarrista solista per mettere su una band. Riporta ilpost.it