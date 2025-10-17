Ace Frehley è morto | addio allo Spaceman dei KISS leggenda del rock mondiale

Il mondo del rock si è svegliato con una notizia che ha il sapore amaro di una pagina che si chiude: Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore dei KISS, è morto all’età di 74 anni. La scomparsa — annunciata oggi dalle principali testate internazionali — arriva dopo le complicazioni dovute a una caduta avvenuta alla fine di settembre che gli aveva causato una grave emorragia cerebrale. Frehley è spirato in un ospedale del New Jersey circondato dalla famiglia. Nato Paul Daniel Frehley, Ace ha incarnato per decenni il mito del palco: lo “Spaceman”, volto argentato e chitarra in mano, è stato parte dell’iconografia visiva e sonora di una generazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ace Frehley è morto: addio allo “Spaceman” dei KISS, leggenda del rock mondiale

Argomenti simili trattati di recente

È morto Ace Frehley, fondatore e chitarrista dei Kiss. Aveva 74 anni. Il suo nome della Rock and Roll Hall of Fame - X Vai su X

E' morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Addio ad Ace Frehley, membro fondatore dei Kiss - È morto Ace Frehley, il chitarrista fondatore dei Kiss : aveva 74 anni e l'annuncio è stato dato dalla famiglia: Secondo quanto riportano i media americani le cause del decesso sarebbero le ... Si legge su rockol.it

È morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss: aveva 74 anni - Frehley cominciò a suonare nei Kiss nel 1972, dopo aver trovato un annuncio con cui Paul Stanley, un giovane cantante di New York, cercava un chitarrista solista per mettere su una band. Riporta ilpost.it

È morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss: aveva 74 anni - Nei giorni scorsi era stato ricoverato intensiva per un’emorragia cerebrale in seguito a ... fanpage.it scrive