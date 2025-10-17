Ace Frehley è morto | addio allo Spaceman dei Kiss 74 anni

Aveva un nome che bastava da solo a evocare scintille, fumo che sale dalla Les Paul, missili sparati dalla paletta e un sorriso sfrontato sotto il trucco d’argento. Ace Frehley, chitarra e immaginario dei Kiss fin dalla prima ora, è morto giovedì 16 ottobre 2025 a Morristown, New Jersey, 74 anni, circondato dai suoi cari. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ace Frehley è morto: addio allo Spaceman dei Kiss, 74 anni

