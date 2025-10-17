Accusa furti in case di anziani | due arresti nel tarantino Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel pomeriggio del 15 ottobre 2025, a Taranto e Carosino (TA), i militari della Sezione Operativa della Compagnia Capoluogo, con il supporto della Stazione di San Giorgio Ionico, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti, un quarantenne e un ventitreenne, ritenuti presunti responsabili di almeno cinque furti in abitazione, commessi ai danni di persone anziane. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa, avviata dalla Sezione Operativa di Taranto a marzo del 2024, sotto l’egida della Procura della Repubblica di Taranto, allo scopo di arginare, o comunque limitare, il particolare fenomeno della consumazione delle truffe e dei consequenziali furti in abitazione, perpetrati nei confronti delle fasce deboli della popolazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Accusa, furti in case di anziani: due arresti nel tarantino Carabinieri

