Accorpamenti a Budrio Zola e Castel San Pietro | Rischio scuole da 1.600 alunni
Sarebbero sei le scuole a rischio accorpamento nel bolognese e si troverebbero a Budrio, Zola e Castel San Pietro. Monica Ottaviani, segretaria FLC CGIL Emilia Romagna, Gabriele Caforio, segretario di Bologna e Davide Baroncini, segretario di Imola chiedono subito un tavolo e parlano di “rischi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Accorpamenti a Budrio, Zola e Castel San Pietro: "Rischio scuole da 1.600 alunni" - “Rischi occupazionali e strutturali”, l’allarme dei segretari FLC CGIL Emilia Romagna. Riporta bolognatoday.it
Accorpamenti dei plessi, il Tar boccia i due in avvio da settembre in provincia - Il Tar del Lazio boccia gli accorpamenti tra istituti scolastici del Reatino, accogliendo i ricorsi presentati da alcune amministrazioni comunali. ilmessaggero.it scrive