Accorpamenti a Budrio Zola e Castel San Pietro | Rischio scuole da 1.600 alunni

Sarebbero sei le scuole a rischio accorpamento nel bolognese e si troverebbero a Budrio, Zola e Castel San Pietro. Monica Ottaviani, segretaria FLC CGIL Emilia Romagna, Gabriele Caforio, segretario di Bologna e Davide Baroncini, segretario di Imola chiedono subito un tavolo e parlano di “rischi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it