Accoltellò l' amante della moglie allo Zen lascia il carcere e va ai domiciliari

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era finito in carcere il 17 agosto con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato l'amante della moglie in un appartamento di via Luigi Einaudi, allo Zen, ma adesso il tribunale del Riesame ha deciso di concedergli gli arresti domiciliari. Non nella casa coniugale, ma in quella dei suoi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Accoltell242 Amante Moglie Zen