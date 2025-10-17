Accoltellò l' amante della moglie allo Zen lascia il carcere e va ai domiciliari
Era finito in carcere il 17 agosto con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato l'amante della moglie in un appartamento di via Luigi Einaudi, allo Zen, ma adesso il tribunale del Riesame ha deciso di concedergli gli arresti domiciliari. Non nella casa coniugale, ma in quella dei suoi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
